Erdoğan KKTC Dönüşü Soluğu Basketbol Sahasında Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü basketbol oynadı. O anları AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaştı.

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Erdoğan KKTC Dönüşü Soluğu Basketbol Sahasında Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü soluğu basketbol sahasında aldı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Recep Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının ardından fotoğraf paylaştı.

'MAÇ SONRASI ÖZÇEKİM'

AKP Bursa Milletvekili Varank'ın sosyal medya hesabından "Maç sonrası özçekim" notuyla paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP İzmir milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ile Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Erdoğan ve beraberindekilerin basketbol sahasındaki fotoğrafı gündem oldu.

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Etiketler
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