Depremin 128. saatinde 13 yaşındaki çocuk, enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Afet Gönüllüleri Derneğinin de arasında bulunduğu çok sayıda ekip, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Görevliler, koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128. saatinde çıkarıldı. Övün, ekiplerin nasıl olduğunu sorması üzerine elini kaldırdı.

Çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

Kaynak: AA