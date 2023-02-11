Çin’den gelen arama kurtarma ekipleri 5 kişiyi sağ çıkardı

Çin’den gelen 18’i profesyonel 26 kişiden oluşan Ramunion kurtarma ekibi, Hatay’ın Belen ilçesinde enkaz altındakileri kurtarmak için yerel halk ve diğer ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor.

8 Şubat Çarşamba günü Adana’ya uçakla gelen ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yönlendirmesi ile Hatay’ın Belen ilçesine geçti.

Ekibin başındaki Hı Cün, enkaz altından 8 kişiyi çıkardıklarını, 5’inin hayatta olduğunu söyledi.

Hı, özel eğitimli bir köpeğin de arama kurtarma çalışmalarına eşlik ettiği ekibinin, bir hafta daha bölgede kalarak deprem sonrası operasyonlara katkı sağlamayı planladığını söyledi.

Ekip lideri Hı, çalışmalar esnasında tanıştığı Türklerin "çok iyi" olduğu yorumunu yaptı.

“TÜRKİYE, BİZİM İKİNCİ EVİMİZ, BİZ TEK BİR AİLEYİZ”

Türkiye’de bulunan Çinli işletmelerde çalışan yaklaşık 300 kişi, arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için desteklerini sürdürüyor.

Depremin vurduğu bir diğer nokta olan Adana’dan değerlendirmelerde bulunan Türkiye Çinli İşletmeler Birliği Başkanı Cou, Türkiye’deki gönüllü Çinlilerin, arama kurtarma ekipleri için gıda, kıyafet ve çeviri hizmeti sağladığını söyledi.

Çinli işçilerin, aynı zamanda AFAD ve Kızılay aracılığı ile bağış yaptıklarını kaydeden Cou, “Türkiye, bizim ikinci evimiz, biz tek bir aileyiz” dedi.

Türkiye Çinli işletmeler Birliği, Türkiye’de faaliyet gösteren irili ufaklı yaklaşık 250 girişimden oluşuyor.

İsmini paylaşmak istemeyen Çinli üst düzey bir yetkili, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye’ye gelen 300 kişinin 141’ini Çin hükümetince gönderilen 2 ekibin oluşturduğunu ve bu ekiplerin beraberinde 25 ton yardım ve 4 arama kurtarma köpeği getirdiğini söyledi.

DEPREM BÖLGELERİNDEKİ ÇEVİRMENLER "GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ"

Çinli arama kurtarma ekipleri, deprem bölgesine gelerek işlerini kolaylaştıran çevirmenlerin sunduğu katkıya dikkati çekti.

185 kişiden oluşan Blue Sky Kurtarma ekibin lideri Vang Yi, iyi ve doğru iletişimin kurtarma çalışmalarını kolaylaştırdığını ve hızlandırdığını belirterek, deprem bölgesinde görev yapan çevirmenler için "Onlar bizim gözümüz, kulağımız" dedi.

Yaklaşık 7 bin yabancı kurtarma ekibinin bulunduğu deprem bölgesinde Selman Ayhan, Malatya'daki Çinli ekiplere destek veren çevirmenlerden biri.

Babası depremden sağ kurtulan Ayhan, sosyal medya hesapları üzerinden bölgede Çince bilen çevirmenlere ihtiyaç olduğu haberini aldığını ve harekete geçtiğini söyledi.

11 yıl Çin'de kalan ve 2017 yılında ülkesine dönüş yapan Ayhan ile beraberindeki 20'den fazla Çince bilen kişi 8 Şubat Çarşamba günü İstanbul Havalimanında Blue Sky ekibine katıldı.

Kaynak: AA