Adalet Bakanlığı: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulsun
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.
Adalet Bakanlığı, 10 ilde yıkıma neden olan, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından; depremden etkilenen illerde cumhuriyet başsavcılıklarına duyuru yayımlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.
Duyuruda, "soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi" vurgulandı.