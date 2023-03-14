Hatay'da bir depremzede Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Eğer AKP'liysen çadırın da var, yiyeceğin de

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na dert yanan bir depremzede "Eğer AKP'liysen çadırın da var, yiyeceğin de" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe’nin taraftar gruplarından biri olan Genç Fenerbahçeliler’in (Genç FB) kurduğu aşevini de ziyaret etti.

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"EĞER AKP'LİYSEN..."

Burada Kılıçdaroğlu’na dert yanan bir depremzede, “Depremden üç gün sonra tabura gittim. Belediye Başkanı, Hüseyin Yayman, kaymakam içerde oturuyor. Bir TIR jeneratör geldi. Belediye başkanının şoförü 5 tane jeneratörü arabasına koydu. Çocuğa dedim ki ‘Nereye götürüyorsun bunu.’ Dedi ki ‘Bu başka yere gidiyor.’ Bunları hep götürüp satıyorlar. Biz çadırda oturamıyoruz. Eğer AK Partiliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Encümenler oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni bilmiyor. Biraz bekle, diyorlar. AK Partililere veriyorlar” diye konuştu.

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