Gerçek Gündem ortaya çıkardı | Kılıçdaroğlu: Bakan telefon edecek, bayrakları indirecekler! Ne günlere kaldık

Hatay'da Millet Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlığı'ndan Türk bayraklarının indirilmesine tepki gösterdi. Uygulamayı ortaya çıkartan Gerçek Gündem skandalın kamuoyu tarafından öğrenilmesini sağladı.

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Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yıkılan afet bölgesi Hatay'a gitti.

Kılıçdaroğlu bugün ise Hatay EXPO'da kurulan çadırda Millet Buluşması'nda yurttaşlara seslendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğl, Gerçek Gündem'in ortaya çıkardığı; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı arayarak Hatay Büyükşehir Belediyesi mezarlığındaki Türk bayrakları dahil olmak üzere bütün bayrakların ve pankartların indirtmesine tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, "Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur.  Bir bakan telefon edecek, indirecekler bayrakları. Ne günlere kaldık..." diye konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri şöyle oldu:

ASLA KABUL ETMİYORUZ

"Bayrağımızın ne kadar değerli olduğunu biliriz. Vatanımız da bizim için değerlidir. Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat, 'Bayrakları indirin' diye. Bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz.

BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMAK NAMUSUMUZDUR

Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bir bakan telefon edecek, indirecekler bayrakları. Ne günlere kaldık..."

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