Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışının dünü, bugünü: Anketler ne diyor?

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.

Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle masadan kalktığı ve üç gün sonra ara formüllerin bulunmasıyla geri döndüğü krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Peki araştırmalarda son durum ne?

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞININ NETLEŞMESİ VE İLK SONUÇLAR

İktidar ve muhalefet kanadında adayların resmen netleşmesinden sonra ilk anket, ALF tarafından yayınlandı. 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ankette Kılıçdaroğlu yüzde 55.1, Erdoğan yüzde 44.9 oranında destek buldu.

TAG Araştırma’nın 6-9 Mart 2023'te yaptığı Erdoğan'ın oyu yüzde 44.3, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 55.7 olarak tespit edildi.

PİAR'ın aktardığı sonuçlarda üstünlüğün, yüzde 42.9'a karşı yüzde 57.1'le Kılıçdaroğlu'nda olduğu görüldü.

Aksoy'un 8 Mart tarihli araştırmasında da Kılıçdaroğlu'nun yarışı, Erdoğan'a karşı 11.2 puan farkla önde götürdüğü ortaya kondu.

ALTILI MASA KRİZİ SIRASINDA

Bahsi geçtiği üzere Akşener, 3 Mart'ta kameralar karşısına geçerek masadaki beş liderin sağladığı uzlaşının aksine ana muhalefet partisi liderinin adaylığını destekleyemeyeceklerini açıklamıştı. Gelişme kamuoyunda tepki çekmiş; birçok siyaset bilimci Kılıçdaroğlu için yapılan "kazanamaz" yorumunun çok gerçekçi olmadığını dile getirmişti.

ORC'nin 4-6 Mart tarihleri arasında, yani krizin sürdüğü günlerde yaptığı ankette de bu paralellikte bir sonuç ortaya kondu.

Katılımcıların yüzde 55’ten fazlası, "14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde bu iki adaydan hangisine verirsiniz?" sorusuna 'Kılıçdaroğlu' yanıtını verdi. Erdoğan'a destek ise yüzde 44'ün altında kaldı.

İKİ YILLIK SEYİR: CHP LİDERİ GERİDEN GELDİ, 12 PUAN ÖNE GEÇTİ

Daha önce hiç sandıkta karşılaşmamış iki liderin rekabetiyle ilgili en geniş veri, bu ayın başında Yöneylem Araştırma tarafından yayınlandı.

Buna göre Şubat 2021'de Erdoğan'ın oyu yüzde 41'ken, Kılıçdaroğlu yüzde 29 seviyesindeydi. CHP lideri, ilk kez Temmuz 2021’de Erdoğan’ı geçti ve sonrasında yavaş yavaş farkı açtı. Ocak 2023’e gelindiğinde Kılıçdaroğlu’na yönelik destek yüzde 46.2 olarak tespit edildi.

AKP Genel Başkanı iki yıl önceki oranına döndü: Yüzde 41.

'ERDOĞAN’IN MASASINDAKİ SON ANKET'

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar, Areda Survey gibi kuruluşlar ise 6 Mart'tan bu yana herhangi bir sonuç yayınlamadı. Yalnızca Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'Masadaki son anket' başlığıyla AKP kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı yazısında şöyle bir çerçeve çizdi:

"(…) Lakin herkes birbirine anket soruyor. Erdoğan’ın masasında yeni bir anket var mı mesela? AK Parti’deki kaynaklarım, Erdoğan’ın masasında her zaman son anketler olduğunu söylüyor. Çünkü AK Parti sahadaki veriyi düzenli ölçüyor. Önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerine dair sağlıklı verilerin ise önümüzdeki hafta ortaya çıkması bekleniyormuş.

Erdoğan’ın ilan edilmiş bir rakibi var artık. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşene kadar yapılan araştırmalarda, olası adaylar üzerinden değerlendirme yapılabiliyordu. Erdoğan’ın oyu, karşısındaki adaya göre yüzde 53-55 bandında görülmüş hep. Peki şimdiki fotoğraf ne? Fotoğrafı Erdoğan çekti aslında.

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını ilan ettiği konuşmasında şöyle bir cümle kurdu Cumhurbaşkanı: 'Ülkemiz seçim gündemini bir an önce geride bırakmalı.' Masadaki 'son anket' biraz da bu cümleydi… Kendinden emin, kazanacağından şüphe duymayan, deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına ve yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesine odaklanmış, bu arada seçim kararı alıp memleketi sandığa götüren bir liderin özgüveni diyebiliriz…"

Editörün notu: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer, Adalet, Türkiye İttifakı ve Ülkem partilerince aday gösterilen Sinan Oğan da cumhurbaşkanlığı yarışında var. Ancak bu isimlerle ilgili veriler, henüz araştırmalara net bir şekilde yansımış değil.