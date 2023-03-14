Sinop'ta 2 yıldır naylon ve tahtadan barakada yaşıyor: 'Barınak istiyorum, bana saray lazım değil'

Sinop’un Ayancık ilçesi Zaviye köyünde yaşayan Nazım Öztürk, 2 yıldır kendi imkânlarıyla yaptığı naylon ve tahtalardan yaptığı derme çatma barakada yaşam mücadelesi veriyor. Öztürk, soğuk kış günlerinde barakasının kendisine yeterli gelmediğini ve köyünde babasından kalan arazisine tek katlı bir ev yapılmasını istediğini belirterek, yardım istedi.

Sinop’un Ayancık ilçesi Zaviye köyünde iki yıldır kendi imkanlarıyla yaptığı naylon barakada yaşayan Nazım Öztürk, babadan kalma arazisine küçük bir barınak yapmak için yardım istedi. Öztürk, "Benim imkânım var, ben bu kardeşime yardım etmek istiyorum diyen birisi varsa 35-40 metrekare gönlünden ne kopuyorsa buraya bir barınak istiyorum. Tek kat barınak istiyorum. Bana saray lazım değil" dedi.

"BANA SARAY LAZIM DEĞİL"

Sinop’un Ayancık ilçesi Zaviye köyünde naylon ve tahtadan yapılma barakada yaşayan Nazım Öztürk, şöyle konuştu:

"Benim imkânım var, ben bu kardeşime yardım etmek istiyorum diyen birisi varsa 35- 40 metrekare gönlünden ne kopuyorsa buraya bir barınak istiyorum. Ben kat kat daire istemiyorum. Sadece barınak istiyorum. Bana prefabrik ev vermek istediler ama prefabrik konteyner geçici bir çözüm. O işçiler için yapılmış bir şey. Kalıcı çözüm istiyorum. Tek kat barınak istiyorum. Bana saray lazım değil. Ben kuldan bir şey isteyemem. Kul, kuldan ister. Kul Allah’tan ister. Allah’ta kısmetinde varsa gönderir. Durduğum yerden dolayı sıkıntım var."

Kaynak: ANKA