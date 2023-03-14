"TÜİK'in 'fazla ölüm sayısı' bakanlığın 'koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı'nın çok üzerinde"

Ergin, "TÜİK’in paylaştığı pandemi dönemi ‘fazla ölüm’ sayısı açıklanan COVID-19 ölümlerinin çok üstünde" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, 2020-21 pandemi döneminde, 2018-19 dönemine kıyasla 211 bin kadar fazla ölümün gerçekleştiğini hatırlattı, Sağlık Bakanlığı'nın Covid ölüm sayısını 82 bin olarak açıkladığına vurgu yaptı. Ergin, "Kalan 128 bin 781 fazla ölümü nasıl açıklayacağız?" diye sordu.

Ergin, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK verilerine göre, 2018-2019 yılları arasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın toplamı 862 bin 390’dır. Pandemi dönemine rastlayan 2020-2021 yıllarının toplamı ise 1 milyon 73 bin 532’dir. Aradaki fark 211 bin 142’dir. Yani 2020-2021 pandemi döneminde 2018-2019 dönemine kıyasla 211 binin üzerinde fazla ölüm söz konusudur.



Bakanlığın 2020-2021 dönemi için kabul ettiği resmi Covid-19 ölümlerinin toplamı 82 bin 361’dir.



2020-21 pandemi döneminde, 2018-19 dönemine kıyasla 211 bin kadar fazla ölümün gerçekleştiğini hatırlayalım. Sağlık Bakanlığı’nın beyanları esas alınırsa bunun 82 bin kadarının Covid-19 kaynaklı olduğunu kabul ettiğimizde, kalan 128 bin 781 fazla ölümü nasıl açıklayacağız?

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