Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu paniği: Vali, Soylu'nun talimatıyla belediyenin astığı bayrakları indirtti

Kılıçdaroğlu'nun Hatay programı, Narlıca Deprem Mezarlığı'nda yapılacak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Programdan önce Soylu'nun Vali Doğan'a talimatıyla bölgede bulunan Belediyeye ait bütün pankartlar ve belediyenin astığı Türk bayrakları indirildi.

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GERÇEK GÜNDEM - CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün depremin en çok etkilediği şehirlerden Hatay'a gidecek.

Kılıçdaroğlu'nun Hatay programı, Narlıca Deprem Mezarlığı'nda düzenlenecek Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak.

BAYRAKLARI İNDİRDİLER

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin mezarlıkta yaptığı hazırlıklar, son dakikada, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın talimatıyla engellenmeye çalışıldı.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Doğan'ı arayarak belediyenin yaptığı düzenlemelere müdahale etme talimatı verdi. Bu talimatın ardından Kılıçdaroğlu'nun geleceği bölgedeki, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin astığı Türk bayrakları da dahil bütün bayraklar ve pankartlar indirildi. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kararın ardından Vali Doğan'a, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyet’inin bir parçası olduğunu, burada yapılan hizmetlerin devletin parası ile yapıldığını hatırlattı.

Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu paniği: Vali, Soylu'nun talimatıyla belediyenin astığı bayrakları indirtti - Resim : 1

Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu paniği: Vali, Soylu'nun talimatıyla belediyenin astığı bayrakları indirtti - Resim : 2

Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu paniği: Vali, Soylu'nun talimatıyla belediyenin astığı bayrakları indirtti - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

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