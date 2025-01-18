Hatay'da Bir Anda Ortaya Çıkan Mercek Bulutları Görsel Şölen Yaşattı

Hatay'da ortaya çıkan mercek bulutları ortaya adeta bir görsel şölen çıkardı. İzleyenler gözlerini alamadı.

Hatay'da Bir Anda Ortaya Çıkan Mercek Bulutları Görsel Şölen Yaşattı

Hatay'da hortumu andıran görüntüsüyle dikkat çeken mercek bulutları, izleyenlere görsel şölen sundu.

Samandağ ilçesinde öğle saatleriyle birlikte gökyüzünde hortuma benzerliğiyle dikkat çeken bir bulut kütlesi görüldü.

Vatandaşların ilgisini çeken bulutun, güçlü hava akımlarının dağ ve tepe gibi bir engelle karşılaştığında oluşan mercek bulutu olduğu anlaşıldı. Mercek bulutları, izleyenlere görsel şölen sundu.

Kaynak: DHA

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