Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, tam 10 ilimizi vurdu. Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle enkaz altında binlerce kişinin beklediği tahmin ediliyor. Kış şartlarıyla birlikte böyle büyük bir felaketin yaşanması, ölü sayısının daha da artacağı endişesini de beraberinde getiriyor.

Çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesinde, arama kurtarma ekibinden bir kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.