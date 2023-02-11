Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında kaldı

Hatay'da, depremde arama kurtarma çalışmaları yapan kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, tam 10 ilimizi vurdu. Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle enkaz altında binlerce kişinin beklediği tahmin ediliyor. Kış şartlarıyla birlikte böyle büyük bir felaketin yaşanması, ölü sayısının daha da artacağı endişesini de beraberinde getiriyor.

Çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesinde, arama kurtarma ekibinden bir kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

99 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesine gönderdi: '23 yıl senin için saklamışım'99 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesine gönderdi: '23 yıl senin için saklamışım'Güncel
Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan yardım çığlığı.. Açıktan herkese ilan etti Acun Ilıcalı'dan yardım çığlığı.. Açıktan herkese ilan etti
TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak
30 yıldır sınır kapısı kapalıydı: Ermenistan'dan Türkiye'ye 5 TIR yardım Ermenistan'dan Türkiye'ye 5 TIR yardım
Tweet apar topar silindi: Depremzede yurttaşın faturasını 1 hafta erteleyen Tukcell'e tepki yağdı Tweet apar topar silindi: Depremzede yurttaşın faturasını 1 hafta erteleyen Tukcell'e tepki yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan, 'Marmara için erken' dedi, orayı işaret etti: İstanbul depremi için tarih verdi
Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü Depremin en acı hikayelerinden biri: 40 yıllık aşk 4 gün sürdü
Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı
Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları! Bekir Bozdağ ve AKP'li vekil, Diyarbakır'da böyle yuhalandı: 'İstifa' sloganları!