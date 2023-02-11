30 yıldır sınır kapısı kapalıydı: Ermenistan'dan Türkiye'ye 5 TIR yardım

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. 11 Şubat saat 07.30 itibariyle açıklanan resmi verilere göre 20 bin 665 yurttaş yaşamını yitirdi, 80 bin 88 yurttaş yaralandı. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Yurtiçi ve yurtdışından insani yardım gelmeye devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye ile temas halinde olan ve arama kurtarma ekibi gönderen Ermenistan, son olarak 5 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye-Ermenistan arasında olan ve 30 yıldır kapalı olan Alican Sınır Kapısı'ndan bugün Ermenistan'a ait yardım TIR'ları Türkiye'ye geçiş yaptı.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Ermenistan-Türkiye arasında 30 yıldır kapalı tutulan Alican Sınır Kapısı’ndan insani yardım malzemesi dolu 5 kamyon geçti. Bu büyük felaketten bir iyilikler çıkarmış olabiliriz. 30 yıldır kapalı tutulan kapının bu felaket vesilesi ile açılması tarihi, insani, vicdani bir adımdır. Bu adımların devam etmesini ve bu felaketlerin de daha farklı iyiliklere vesile olmasını diliyorum. Bu insani adım sınırın kalıcı olarak açılmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

“BİRBİRLERİNDEN ULAŞAN HALKLARIN YENİDEN BİRBİRLERİYLE KUCAKLAŞMASINA VESİLE OLAN DAYANIŞMA GÖRÜNTÜLERİ DEPREM BÖLGELERİNDE VAR”

Ermenistan’dan gelen arama kurtarma ekibinin Adıyaman’da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Paylan, “Diğer tüm arama kurtarma ekipleri gibi canı pahasına bu çalışmalara devam ediyor. Ben de buna şahitlik ettim. Adıyaman halkı, Ermenistan’dan bir ekip gelmesine çok şaşırdı. Ama hep şunu söylediler, ‘Ne kadar birbirimize benziyoruz.’ Bunlar da tarihi buluşmalar. Birbirlerinden ulaşan halkların yeniden birbirleriyle kucaklaşmasına vesile olan dayanışma görüntüleri Adıyaman’da ve diğer deprem bölgelerinde var. Bu felaketin iyiliğe vesile olması hepimize teselli olsun” dileklerinde bulundu.

“BİZİ BİRBİRİMİZDEN UZAKLAŞTIRAN MİLLİYETÇİ, IRKÇI SİYASETLERE KARŞI BUGÜN HALKLAR DAYANIŞMA HALİNDELER”

Ermenistan’dan gelen ekiplerin çalışmalarını da takip ettiğini söyleyen Paylan, “Onlar, ‘Biz Ermeni’yiz ama her şeyden önce insanız’ dediler. Aynı şekilde Türkiye’nin halkları da her şeyden önce insan olduğumuzu, bu krizle beraber görmüş olduk. Bizi birbirimizden uzaklaştıran milliyetçi, ırkçı siyasetlere karşı bugün halklar dayanışma halindeler” dedi.

"TEŞEKKÜRLER ERMENİSTAN"

Türkiye'nin ABD, Japonya ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Serdar Kılıç, "Depremin hemen akabindeki 28 kişilik A/K ekibi ve teknik ekipmana ilaveten, Ermenistan halkının 5 TIR dolusu 100 tonluk gıda, ilaç, su ve sair acil yardım paketi de bu sabah Alican Sınır Kapısı'ndan geçerek Adıyaman'a doğru yola çıktı. Teşekkürler Ruben Rubinyan (Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı) teşekkürler Ermenistan" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA