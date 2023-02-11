Tweet apar topar silindi: Depremzede yurttaşın faturasını 1 hafta erteleyen Tukcell'e tepki yağdı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki depremler şu ana kadar 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olurken 150 binden fazla kişi de yaralandı.

Bir Turkcell abonesi afet bölgesinde olduğu için Turkcell'den silinmesini istediği 159 liralık fatura karşısında şoke oldu. Çünkü operatör, "faturanız 1 hafta ötelendi" mesajını gönderdi. Söz konusu mesaja farklı Twitter kullanıcıları tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepkilere neden olan mesaj kısa süre sona apar topar silindi.