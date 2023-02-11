99 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesine gönderdi: '23 yıl senin için saklamışım'

Sakarya'da bir kişi, 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem sonrasında yardım tırından kendisine verilen oyuncak ayıyı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgedeki çocuklara gönderdi.

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99 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesine gönderdi: '23 yıl senin için saklamışım'

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1999 depreminde 6 yaşındaki bir çocuğa yardım tırından hediye edilen ayının başka bir çocuğa mutluluk olmaya gittiği ifade edildi.

Oyuncak ayının deprem bölgesinde yeni sahibini bulması için Sakarya İHH Arifiye İlçe Temsilciliğine getirildiği belirtildi.

Üzerinde, "99 depreminde 6 yaşında, bir tırdan bana verilen bu ayıcık artık sende. 23 yıl senin için saklamışım ama inşallah sende ömürlük olur ve hiçbir yara bulamaz artık saracak." notu yazılan oyuncak, ekipler tarafından deprem bölgesine gönderilecek.

99 depreminde verilen oyuncak ayıyı deprem bölgesine gönderdi: '23 yıl senin için saklamışım' - Resim : 1

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