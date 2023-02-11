Erdoğan depremin vurduğu Diyarbakır'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili bulunmak Diyarbakır'a hareket etti.

Erdoğan depremin vurduğu Diyarbakır'a gitti

8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti. Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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