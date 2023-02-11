Bakanlar ve siyasetçilerden Baykal için taziye mesajları

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Antalya'da yaşayan Baykal'ın uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyordu. CNN Türk muhabiri, Baykal’ın uyurken yatağında yaşamını yitirdiği bilgisi edindiğini aktardı.

Baykal’ın vefatının ardından birçok bakan ve siyasetçi taziye mesajı yayınladı.

Siyasetçilerin, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları mesajlar şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türk Siyaset Tarihinin önemli isimlerinden, CHP Eski Genel Başkanı Sn. Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet ailesine, CHP camiasına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet olsun, inşallah."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "CHP Eski Genel Başkanı ve 42. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 20 Temmuz 1938 doğumlu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kararını veren Hükümetin yaşayan son üyesi (Enerji Bakanı) Sayın Deniz Baykal Hakk’a yürümüştür. Kıbrıs davasının en bilinçli ve kararlı savunucularından Sayın Baykal’a Allah’tan rahmet dilerim. Mekanı cennet olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "CHP E. Genel Başkanı Sn. Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Fikri müktesebat, milli şuur, belagat, tecrübe, 50 yıllık siyasi mücadele. 16 Nisan Referandumunda beraber mücadele etme imkânı bulduk. Allah rahmet eylesin; başta ailesi ve CHP’ye başsağlığı diliyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem genel başkanı Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, Baykal ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: "Önceki Genel Başkanımız, Antalya Milletvekilimiz Deniz Baykal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve milletimize başsağlığı diliyorum."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim, hayatını partimize ve 1. Genel Başkanımızdan miras ülkemizin çağdaşlaşma ideallerine adayan önceki Genel Başkanımız Sn. Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Ülkemize ve partimize büyük hizmetleri olmuş, önceki dönem Genel Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Deniz Baykal'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "Ülkemize ve partimize büyük hizmetleri olan, Antalya Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'a Allah'tan Rahmet diliyorum, Ailesinin, büyük CHP Ailemizin ve ulusumuzun başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Partimizin eski Genel Başkanı, Antalya milletvekilimiz Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: "Önceki dönem Genel Başkanımız, Antalya Milletvekilimiz Deniz Baykal’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine, partimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: "Değerli Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal’ı kaybettik. Acımız, üzüntümüz büyük. Bu acılı günlerimize bir derin acı daha eklendi. Büyük bir devlet ve siyaset insanını yitirdik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Önceki Genel Başkanımız Sn. Deniz Baykal'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve milletimize başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "Önceki Genel Başkanım Sayın Deniz Baykal’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Memlekete ve partimize politik mücadelesi ile büyük katkılar sundu. Ailesinin, CHP ailemizin, ulusumuzun başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili sayın Deniz Baykal’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: "Antalya milletvekili ve önceki dönem genel başkanlarımızdan Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili ve eski genel başkanımız Deniz Baykal'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine, partimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Dışişleri Bakanlığı da Baykal’ın vefatının ardından “31.10.1995 - 06.03.1996 tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yapan Sayın Deniz Baykal’ın bugün vefat ettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığımız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz” mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA