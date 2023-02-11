Küba, sağlık ekibini Türkiye'ye gönderiyor

Küba, Henry Reeve Afet ve Ciddi Epidemi Durumlarında Uzman Uluslararası Doktorlar Birliği üyelerinden oluşan bir sağlık ekibini depremzedelere yardım için Türkiye’ye gönderecek.

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Küba, sağlık ekibini Türkiye'ye gönderiyor

Dünyanın birçok ülkesinden deprem felaketi için Türkiye'ye destek gelmeye devam ediyor. Küba'dan bir doktor heyeti de yardım için Türkiye'ye gelecek.

Küba Ankara Büyükelçiliği, sağlık ekibinin depremzedelere yardım için Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Küba Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Henry Reeve Birliği üyelerinden oluşan bir Kübalı sağlık ekibi, pazartesi günü meydana gelen depremin ardından, Türk halkının toparlanmasına destek olmak üzere Türkiye'ye gelecek” denildi.

Kaynak: ANKA

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