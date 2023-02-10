Alman uzmanlar: Gerginlik artıyor, İstanbul depremi yakın

Alman uzmanlar önümüzdeki yıllarda İstanbul'da büyük bir depremin meydana gelme olasılığının çok yüksek olduğuna dikkat çekti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Kiel Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden Heidrun Kopp buradaki son büyük depremin 1766 yılında meydana geldiğini ve o zamandan bu yana İstanbul'da gerginliğin giderek arttığını belirtti. Kopp, Kuzey Anadolu Fay hattı bölgesinde şu anda dört metreye varan bir hareket açığı bulunduğunu belirterek "Bu oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Kopp Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremde olduğu gibi birikmiş voltajın tamamının bir anda boşalması halinde, bunun İstanbul'da da ağır sonuçları olacağını belirtti.

"DEPREM GECİKMİŞ DURUMDA"

Potsdam'daki Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) Marco Bohnhoff da "Orada 7.4'e varan büyüklükte bir deprem gecikmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Genellikle, bu tür depremler böylesine ani ve tam bir salınımla sonuçlanır diyen araştırmacı, megakent İstanbul'un da doğrudan fayın üzerinde yer aldığını hatırlatarak, "Şehir merkezi sadece 25 kilometre uzaklıkta" dedi. İstanbul'un üzerinde bulunduğu zeminin de birçok bölgede sağlam olmadığını dile getiren Bohnhoff, şehrin güneybatı kısmının, günümüzde kurumuş olan eski bir lagünün üstüne inşa edildiğini vurguladı.

"Böylesi yumuşak zeminlerde, bazen sıvılaşma efektleriyle güçlü yer hareketleri olabilir" diyen Bohnhoff, bu iki etkenin ağır hasarlara neden olabileceğini aktardı. Söz konusu bölgede, günümüzde kullanım dışı bırakılan Uluslararası Atatürk Havalimanı'nın bulunduğunu belirten bilim insanı, yaşanacak olası bir depremin ardından bu tesisin kullanılamaz hale gelebileceğini ifade etti

Heidrun Kopp ise 1939 yılından beri fay hattı boyunca depremlerin doğudan batıya doğru hareket ederek İstanbul'a gittikçe yaklaştığını gözlemlendiğini söyledi. İstanbul'a sadece 80 kilometre uzaklıktaki İzmit şehrinin merkez üssü olduğu son büyük deprem 1999 yılında meydana gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem