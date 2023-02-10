Avustralya, Türkiye'ye 72 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avustralyalı arama kurtarma ekibimiz yıkıcı depremin ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı. 72 arama kurtarma uzmanı, ekiplere yardımcı olmak ve erzak sağlamak için sahada bulunacak. Hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Wong, Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı'na, Yeni Güney Galler İtfaiye Teşkilatı'na, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'na ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage'a bu zorlu süreçte işlerin koordineli şekilde ilerlemesindeki çabalarından ötürü şükranlarını iletti.

Avustralya, 7 Ocak'ta Kızılhaç aracılığıyla ilk aşamada 10 milyon Avustralya doları değerinde insani yardım göndereceğini bildirmişti.

Kaynak: AA