AKP'li Yayman, depremde 11 yakınını kaybetti: 'Keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık'

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yayman, Fox TV canlı yayınına bağlanarak "Keşke gerekli tedbirleri alsaydık, keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık.” dedi.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremin ilk günü bağlandığı CNN Türk yayınında, ailesinin göçük altında olduğunu söylemişti. Depremin beşinci gününde Twitter hesabından açıklama yapan Yayman "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" ifadelerini kullandı.

AKP'li Yayman, depremde 11 yakınını kaybetti: 'Keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık' - Resim : 1

FOX TV'YE BAĞLANDI

Fox TV canlı yayınında konuyla ilgili açıklama yapan Yayman “Ölülerimiz var. Tam 11 yakınımı defnettim. Çok sevdiğim ağabeyimi, yengemi defnettim. Allah verdi, Allah aldı diyoruz. Mukadderat diyoruz. Ne yapalım kardeşim, sen söyle onu yapalım. Keşke gerekli tedbirleri alsaydık, keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık.” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Deprem
Depremden kurtulan 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek kayıp Depremden kurtulan 11 yaşındaki Zeynep Ece Çiçek kayıp
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
CHP'li Veli Ağbaba'dan çadır çağrısı: Malatya günlerden beri sokakta yaşamaya devam ediyor CHP'li Veli Ağbaba'dan çadır çağrısı: Malatya günlerden beri sokakta yaşamaya devam ediyor
Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz