Depremde tehlike arz eden minare ekipler tarafından yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Hatay Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi’nde bulunan Tütüncü Cami ve minaresi depremde ağır hasar aldı. Depremin 5. Gününde artçılara karşı yıkılma tehlikesi olan minare ekiplerin çalışmaları sonucu dikkatli bir şekilde yıkıldı.

Kaynak: İHA