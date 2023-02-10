Yunanistan'dan Türkiye'ye yoğun destek: Anlamlı bir deprem karikatürü daha

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini’de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris’in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti.