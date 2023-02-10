Yunanistan'dan Türkiye'ye yoğun destek: Anlamlı bir deprem karikatürü daha

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini’de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris’in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Yunanistan'dan Türkiye'ye yoğun destek: Anlamlı bir deprem karikatürü daha

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunan karikatürist Ilias Makris, Yunan gazetesi Kathimerini’de depreme desek çizimlerine devam ediyor. Makris’in gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damlayan çizimi sosyal medyada gündem oldu.

Makris, Kathimerini gazetesindeki çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki ayın gözünden yıkılan binaların üzerine doğru bir damla yaş damladığını resmetti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yoğun destek: Anlamlı bir deprem karikatürü daha - Resim : 1

Etiketler
Deprem Yunanistan
Son Güncelleme:
Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor Sürekli istiyorlar. Asla ilgisiz kalamayan 3 burç insanı.. Onlarla işiniz zor
Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi
Alman kurtarma ekibi enkaz altındaki yurttaşa böyle seslendi: Zeynep hanım korkma Alman kurtarma ekibi enkaz altındaki yurttaşa böyle seslendi
101 saat sonra kurtarılan Tanem: 'Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim' 101 saat sonra kurtarılan Tanem: 'Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim'
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz