Alman kurtarma ekibi enkaz altındaki yurttaşa böyle seslendi: Zeynep hanım korkma

Alman arama kurtarma ekibinin doktoru olduğu belirtilen kişinin enkaz altındaki yurttaşı sakinleştirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye (13:01) yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tüm Türkiye, enkaz altındaki yurttaşlar için seferber olurken Ankara’nın talebi üzerine onlarca devlet ve organizasyon, deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ilk yardım malzemesi gönderdi.

ALMAN DOKTOR: “ZEYNEP HANIM KORKMA”

Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipler, enkaz altındaki Türk yurttaşları sağ salim kurtarmak için mücadele ediyor.

Alman arama kurtarma ekibinin doktoru olduğu belirtilen kişinin enkaz altındaki yurttaşı sakinleştirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. O anlarda, enkaz altındaki kadına seslenen Alman doktorun "Zeynep Hanım, korkma!" dediği görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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