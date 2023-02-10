Diyarbakır'da bir aylık evli çiftten acı haber

Türkiye’yi yasa boğan depremde Diyarbakır’da bulunan 1 aylık evli Çelik çifti enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da bir aylık evli çiftten acı haber

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin etkilediği Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıkılan binanın 5. katında oturan 1 aylık evli çift Mardin’de yürekleri yaktı.

Derik ilçesine bağlı Göktaş nüfusuna kayıtlı Necat Çelik ve eşi Amine Çelik, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Diyarbakır’da ikamet eden çiftin cenazeleri Derik ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü, denizcilik faaliyetleri başladı
Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tepki gösteren milleti azarladı Elbistan Belediye Başkanı, arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasına tepki gösterenleri azarladı
Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi! Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!
Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz