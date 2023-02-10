101 saat sonra kurtarılan Tanem: 'Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim'

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 101. saatinde bir güzel bir haber daha geldi. Küçük Tanem ve babası uzun uğraşlar sonucu enkaz altından kurtarılarak Esenyurt Belediyesi’nin hasta nakil ambulansları ile hastaneye nakledildi.

101 saat sonra kurtarılan Tanem: 'Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim'

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin 5. gününde devam eden arama kurtarma çalışmalarında 8 yaşındaki Tanem Okur ve 42 yaşındaki babası Cem Okur enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Depremin 101. saatinde Hatay’ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde yapılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan küçük Tanem ve babasına Esenyurt Belediyesi’nin sağlık personelleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ardından belediyenin bölgeye gönderdiği hasta nakil ambulansları ile hastaneye sevk edilen küçük Tanem ambulansa bindirilirken, “Babacım seni seviyorum, ben çok iyiyim” diyerek sağlık çalışanlarına “Orada su içecek miyiz?” diye sordu. Sağlık çalışanlarının Esenyurt’tan geldiğini öğrenen baba Cem Okur ise “Toparlayayım ben de insanlara yardım edeceğim” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Diyarbakır'da bir aylık evli çiftten acı haber Diyarbakır'da bir aylık evli çiftten acı haber
TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak
Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tepki gösteren milleti azarladı Elbistan Belediye Başkanı, arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasına tepki gösterenleri azarladı
Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz