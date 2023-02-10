Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tepki gösteren milleti azarladı

GERÇEK GÜNDEM /

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin ardından süren arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bölgede henüz ulaşılamayan çok sayıda enkaz olduğunu kaydeden sosyal medya kullanıcıları, Gürbüz'e tepki gösterdi. Gürbüz, gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını sildi.

Gürbüz, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Önemli! AFAD yetkilileri, kendilerine gelen tüm ihbarların değerlendirilip ivedilikle sonuçlandırıldığını ve yeni bir ihbarın olmadığını bildirmiştir. Çalışmaların devamlılığı açısından ihbarların AFAD kriz merkezine şahsen yapılması istenilmektedir" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERE KIZDI!

Gürbüz kendisine tepki gösterenlere de sert bir dille yanıt vererek "Deprem, sizin klavye başında şov alanınız olabilir, bizim ne yaşadığımızı ve tüm zorluklara rağmen şehrimizi nasıl ayakta tuttuğumuzu anlamayabilirsiniz, anlamanızı da beklemiyorum zaten. Sizi algı kampanyanızla başbaşa bırakıyorum" diye yazdı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz

YİNE “İHBARDA BULUNUN” ÇAĞRISI

Ağır hasar alan Elbistan'ın her yeri enkazken ve hala birçok enkazda arama kurtarma çalışmaması başlamamışken Gürbüz, bir kez daha "ihbar yapın" uyarısı yaparak "Tekraren söylüyorum, vaktimiz daraldı, sürecin olumlu sonuçlanması için lütfen AFAD merkezimize kayıplarımız için ihbarda bulunun" ifadesini kullandı.