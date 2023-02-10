CHP'li Veli Ağbaba'dan çadır çağrısı: Malatya günlerden beri sokakta yaşamaya devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi; Malatya’da depremzedelerin ihtiyaçları ile ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Malatya’da depremin beşinci gününde en temel problemlerden birisi çadır. Bundan bir hafta sonra da konteynerler lazım olacak, bunlara büyük ihtiyaç var” dedi.

CHP'li Veli Ağbaba'nın açıklamaları şöyle oldu:

“Tabii ki hava koşulları ve depremin büyüklükleri var ama hem yardım hem de arama kurtarma anlamında daha kat etmemiz gereken çok yol var. Malatya’da ilk iki gün ekmek ve su dahi bulamadı. İnsanlar ekmeğe ve suya muhtaçtı. Arama kurtarma çalışmaları ise maalesef dün itibariyle yapılmaya biraz başlandı. Enkazın altındaki insanlar can çekişmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları hayati bir konu ama bu konuda çok başarılı, geçer bir not almadığımızı ifade etmek istiyorum.

“TÜRKİYE’NİN BİR AN ÖNCE BU TOPLANMA ALANLARIYLA İLGİLİ CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPMASI LAZIM”

Toplanma alanlarının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Türkiye’nin bir an önce bu toplanma alanlarıyla ilgili ciddi bir çalışma yapması lazım. İnsanların kimisi enkazın altında kurtarılmayı bekliyor kimisi ise enkazın üstünde eksi 10 derecede barınamadan, toplanma alanlarına gidemeden ya hastalanıyor ya da Malatya’dan kaçmak zorunda kalıyor. Bu, Malatya ve diğer iller için çok ciddi bir eksiklik.

“MALATYA’DA DEPREMİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE EN TEMEL PROBLEMLERDEN BİRİSİ ÇADIR”

Tuvaleti ve suyu olan, temel ihtiyaçları karşılayabilecek toplanma merkezlerin yapılması gereklidir. Malatya’da depremin beşinci gününde en temel problemlerden birisi çadır. Bundan bir hafta sonra da konteynırlar lazım olacak, bunlara büyük ihtiyaç var.

“MALATYA GÜNLERDEN BERİ SOKAKTA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Malatya günlerden beri sokakta yaşamaya devam ediyor. Malatya’da bulabilenlerin kimisi şanslı çadırda, şansı olmayanlar da sokak aralarında, apartman aralarında ya da karga tulumba oluşturulan tahtalar arasında yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Çok kötü ve zor günler yaşıyoruz. Umarım hep birlikte dayanışma içerisinde bu olayın üstesinden geleceğimizi umuyoruz.”