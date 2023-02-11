92 yaşındaki Niko Amca, son parasıyla Türkiye'ye yardım yaptı

GERÇEK GÜNDEM- Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinin bilançosu her geçen gün artıyor. Şu ana kadar can kaybı 21 bin 213'e ulaşırken hala arama-kurtarma ekiplerin ulaşmadığı enkazlar var.

Türkiye'nin bu zor günlerinde yurt içi ve yurt dışından gelen yardım kampanyaları ile depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin uluslararası alarm verdiği deprem felaketinin ilk anından itibaren birçok ülke hem arama-kurtarma ekibi, hem ayni hem de tıbbi yardımda bulundu.

Türkiye'nin yardım çağrısına ilk yanıt veren ülkelerden birisi de Yunanistan oldu. İki arama kurtarma ekibi gönderen Yunanistan'ın ayrıca kimi kentlerinden de ayni yardım. Yardımın yanı sıra ülkede birçok kişi-kurum dayanışma mesajları da gönderiyor.

Son olarak Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis Twitter'dan yaptığı bir paylaşım dikkati çekti. Bakoyannis 92 yaşındaki Niko Bey'in cüzdanındaki son parayla Türkiye için yiyecek yardımı yaptığını açıkladı.

SON PARASIYLA TÜRKİYE'YE YARDIM YAPTI

Bakoyannis Niko Bey'in hikayesini şöyle anlattı:

"Bay Nikos 92 yaşında, Kuzey Epir'den 4 ay önce Atina'ya geldi. Yaşlı adam sosyal gelir yardımlarını ancak gelecek ay almaya başlayabilecek. Kızı işsiz ve 8 yaşında bir torunu var. 2 ay önce Agios Eleftherios Dostluk Kulübü'ne üye oldu. Her gün içten bir sohbet ve arkadaşlık ortamı için kulübe geliyor. Dün kulüpte televizyonun önüne oturmuş haberleri izliyordu. İçinde yalnızca 5 euro ve bozukluklarının olduğu eski cüzdanını açtı. ‘İngilizce dersinde birinci olan torunum için bir şeyler alabilirim’ dedi. Dışarı çıktı, yakınlarda bulunan bakkala gitti ve bir torba yiyecekle geri döndü. Aldıklarını, kulübün Türkiye ve Suriye için topladığı ilk yardım malzemelerinin bulunduğu masaya bıraktı ve geçti yerine oturdu.

Atina Belediyesi’nin depremle sarsılan komşuları için yaptığı insani yardım çağrısının ardından yaşanan birçok insanlık öyküsünden yalnızca biri bu…"

Bu Yunan ruhunun büyüklüğü aslında.”

Kaynak: Gerçek Gündem