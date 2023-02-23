Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.

Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin Halk TV'ye canlı yayında yaptığı açıklamalarda "Duyun artık duyun. Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Artık yeter" ifadelerini kullandı.