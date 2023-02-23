Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.

Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

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Depreme ilişkin Halk TV'ye canlı yayında yaptığı açıklamalarda "Duyun artık duyun. Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Artık yeter" ifadelerini kullandı. 

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