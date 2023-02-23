Akkuyu'da deprem bölgesine gönüllü giden işçiler işten çıkarıldı; işçilerden sert yanıt

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında faaliyet gösteren şirket, zam talep eden işçileri sindirmek için işçilerin kartlarını iptal ederek işten çıkarmıştı. Şirket, işçilerden bazılarını ise deprem bölgesine gönüllü olarak gitmelerini bahane ederek 3 günlük devamsızlık gerekçesiyle işten çıkardı.

HABERİ YALANLADILAR

Akkuyu Nükleer A.Ş. konuyla ilgili Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak haberde geçen ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından PE’ye iletilen açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

“Medyada ve sosyal ağlarda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının alt yüklenicisi İntens İnşaat çalışanlarının maaşlarının ödenmesinde gecikmeler yaşandığına ve depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılan söz konusu şirket çalışanlarının işten çıkarıldıklarına dair haberler yer almıştır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu iddialara ilişkin resmi bilgilerin yayınlanmasını gerekli görmektedir.

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan İntens İnşaat çalışanlarının işten çıkarıldığı bilgisi doğru değildir. İntens İnşaat çalışanlarının maaşlarına enflasyon oranına göre yılbaşında zam yapılmıştır. Bazı İntens İnşaat çalışanları zam oranından memnuniyetsizliklerini dile getirmiş ve aralarında anlaşarak iş bırakmıştır. Bu çalışanlar aynı zamanda iş arkadaşlarının çalışmalarını engellemiş ve onları iş disiplin kurallarına aykırı davranmaya teşvik etmiştir. İşveren ve çalışanlar arasında bu duruma sebebiyet veren anlaşmazlık çözüme kavuşmuştur.

Akkuyu NGS şantiyesinde iş disiplininin korunması ve tüm inşaat işçileri için güvenli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla belirli disiplin tedbirleri öngörülmektedir. Bu kapsamda diğer çalışanların uygun çalışma koşullarına kavuşabilmesi ve sahadaki çalışmaların olağan seyrinde devam edebilmesi için yalnızca provokatif davranışlarda bulunanların sahaya girişlerinin engellenmesi ve işten çıkarılmaları gibi disiplin tedbirleri öngörülmektedir.”

İŞÇİLERDEN YANIT

Şirketten gelen açıklamanın ardından Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, şirket açıklamasında yer alan iddialar reddetti.

Şirketin açıklamasına yanıt veren işçilerden biri "Deprem bölgesine yardım için gönüllü olarak gitmemizi şirket bahane ederek zam tartışmasını kapatmak istedi, yardıma gidenlerimizin işten çıkarılmasına, düşük zam dayatmasına ve ‘oldu-bitti’ye karşı taleplerimizi dile getirdik ve işten çıkarıldık" açıklamasında bulundu.

"İŞTEN ÇIKIŞIMIZ YAPILDI"

İşten çıkarılan bir diğer işçi ise “9300 TL maaş alıyorduk. Asgari ücrete zam gelince biz de yaptığımız işe uygun zam istedik. Ancak şirket istediğimiz zammı kabul etmedi. Biz maaşlarımızın 15 bin TL olmasını istiyorduk. Bunun üzerine bir anlaşma sağlanmadı. Bu süreç sonrasında deprem gerçekleşti ve konu değişti. Biz, 06.02.2023 günü sabah depremi duyar duymaz deprem bölgesine gitmek istediğimizi ifade ettik. Ana firma otobüs ayarladı, onunla deprem bölgesine yardım amacıyla gittik. Hem taşeron hem de ana firmanın bilgisi dahilinde bölgeye gittik. Aradan 3 gün geçti, İntens şirketi telefon etti ve ‘burada bizim çok işimiz var, dönün çalışın’ dedi. Şantiyeye döndükten sonra ‘depremden önce olan zam taleplerimiz ne olacak?’ diye sorduk. Şirket ‘talepleri yerine getireceğiz’ diyerek geçiştirdi. Biz de taleplerimizi bir an önce yerine getirmelerini istedik. Fakat bu taleplerimize karşılık vermek yerine işten çıkışımız yapıldı” ifadelerini kullandı.