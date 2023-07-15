Hastanede klima gazı dolumu sırasında patlama meydana geldi, 1 işçi hayatını kaybetti

Denizli'de hastanenin klima ünitesine gaz dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Hastanede klima gazı dolumu sırasında patlama meydana geldi, 1 işçi hayatını kaybetti

Denizli'de Güney Devlet Hastanesinde klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada hastane teknik personeli Hakan Dursun (43), ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastane morguna kaldırılan Dursun'un cenazesi ailesi tarafından alınıp, Asri Mezarlığa getirildi.

Dursun, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Son Güncelleme:
Viranşehir'de çiftçilerin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi eyleminde 20'den fazla kişi gözaltında Viranşehir'de çiftçilerin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi eyleminde 20'den fazla kişi gözaltında
Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler. Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler.
Gökçeada'da orman yangını Gökçeada'da orman yangını
Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Kış için yufka saklama. Yazdan yapıp böyle 1 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
ÇOK OKUNANLAR
Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar! Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar!
Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altın düşecek mi? Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini
Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı, Ocak 2024'e dikkat çekti! Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı!
Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı! Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı!
Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı! Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı!