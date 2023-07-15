Gökçeada'da orman yangını

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Gökçeada'da orman yangını

Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi’ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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