Viranşehir'de çiftçilerin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi eyleminde 20'den fazla kişi gözaltında

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Şanlıurfa Viranşehir’de bugün çiftçilerin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi protestosu nedeniyle 20’den fazla kişi gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Viranşehir'de çiftçilerin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi eyleminde 20'den fazla kişi gözaltında

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; Viranşehir’de çiftçilerin elektrik kesintilerini protesto ettiğini, 20’den fazla kişinin gözaltına alındığını, bu anları fotoğraflayan ve görüntüleyen vatandaşların da gözaltına alındığını, çiftçilerin traktörlerine de el konulduğunu açıkladı.

“HUKUKSUZ EYLEMDE BULUNMAYIN, VATANDAŞ DA ÇEKMESİN”

Tanal, şu bilgileri verdi:

“Şanlıurfa Viranşehir’de bugün çiftçilerin gerçekleştirdiği elektrik kesintisi protestosu nedeniyle 20’den fazla kişi gözaltına alındı. Jandarmanın çiftçilere yönelik ölçüsüz, orantısız ve sert müdahalesini fotoğraflayan ve görüntüleri çeken kişiler dahi apar topar gözaltına alındı.

Hukuksuz eylemde bulunmayın, vatandaş da çekmesin! Ölçüsüz ve orantısız müdahaleyi nasıl kanıtlayacak vatandaş fotoğraf ve video çekmeden? Bununla da yetinilmedi! Çiftçilerin yol kenarında bekleyen traktörlerine de el konulup götürüldü. Bugüne kadar Batı illerinde eylem yapan hangi çiftçinin traktörüne el konuldu? Çiftçinin traktörüne el koyup götüremezsiniz! Traktörle hangi suç işlendi? Traktörle esrar mı taşındı, eroin mi taşındı? Ceza hukukumuzda eşyaya, yalnızca işlenen suçla ilişkisi varsa el konabilir. Viranşehir’de ise ortada suç olmadığı gibi, el konulan traktörlerin de olaylarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu durum Türk Ceza Kanunu’nun ‘Eşyanın müsaderesi’ başlıklı 54. maddesine aykırıdır. Anayasa’mıza göre mülkiyet hakkı yalnızca kanunla, kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilir. DEDAŞ’ı protesto eden çiftçilerin, protestoyla hiçbir ilgisi olmayan traktörlerine el konulması hiçbir kamu yararı amacını karşılamamaktadır.

“VİRANŞEHİRLİ ÇİFTÇİNİN TRAKTÖRÜNE EL KONULMASI, ÜLKE TARİHİMİZDE BİR İLKTİR”

Bu yapılanlar Anayasa’mızın ‘Mülkiyet hakkı’ başlıklı 35. maddesine aykırıdır. Araçlara, traktörlere el konulması ayrı bir suçtur. Bu talimatı kim vermişse, bu bir kanunsuz emirdir. Anayasamızın ‘Kanunsuz emir’ başlıklı 137. maddesinde, ‘Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz’ hükmünü içeriyor. Viranşehirli çiftçinin traktörüne el konulması, ülke tarihimizde bir ilktir! Bu ilki AKP iktidarı bize yaşattı! Bile bile suç işleniyor. Traktörlere el konulacağına dair hangi mahkeme kararı var?

Şanlıurfa Viranşehir’de DEDAŞ’ı, elektrik kesintilerini protesto ettikleri gerekçesiyle bugün gözaltına alınan çiftçilerin, vatandaşların derhal serbest bırakılmasını, çiftçilerin el konulup götürülen traktörlerinin geri verilmesini bekliyoruz.”

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