İstanbul'da yıkımı yapılan bina çöktü: 1 kişi enkaz altında

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan bir bina çöktü.

1 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA

Göçük altında bir kişinin kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz üzerinde çalışma yapıyor. Bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyo