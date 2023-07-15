Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta orman yangınları

Aşırı sıcakların esir aldığı Türkiye'de orman yangını haberleri de peş peşe geliyor .

OSMANİYE'DE YANGIN

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 6 uçak, 12 söndürme helikopteri, 46 arazöz, 330 personel ve çok sayıda ekip sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA FARKLI NOKTALARDA YANGIN

Kahramanmaraş'ta da Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı.

Ekipler yangına müdahale ettiği sırada, Kartal ve Karahasanlı mahalleleri kırsalında da orman yangını başladığı bilgisi alınırken; bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan müdahale sonrası Kartal Mahallesi kırsalındaki yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

8 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 8 hektar civarında orman arazisinin zarar gördüğünü belirtti.