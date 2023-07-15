Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kızılay Milli İrade Meydanı'nda "15 Temmuz" programları kapsamında yapılacak etkinlik nedeniyle, yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

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Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kızılay Milli İrade Meydanı'nda "15 Temmuz" programları nedeniyle düzenlenecek programlar dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programlar çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Buna göre, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı'nın Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Akay Kavşak kesişimi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili yurttaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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