Uşak'ta düğünlere yasak!

Uşak İl Mahalli Çevre Kurulu, düğünlere ve eğlence yerlerine ilişkin birtakım yasak kararı aldı.

Alınan karara göre, Uşak’ta yerleşim alanları içerisinde faaliyet gösteren açık ve yarı açık düğün salonları ve eğlence yerlerinde müzik yayının 23.30’da, kapalı düğün salonları ile eğlence yerlerinde gece 01.00’e kadar yapılması kararlaştırıldı.

5 GÜNDEN FAZLA SÜRMEYECEK

İl Mahalli Çevre Kurulu, aynı yönetmelik gereği: “Açık havada yapılacak her türlü müzik etkinliklerinin de belirlenen ses sınırları içerisinde kalması koşuluyla 5 günden fazla sürmemesi yönünde karar aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem