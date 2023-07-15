Deprem yardımlarını hesabına geçirdiği iddia edilen Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç tutuklandı
Depremzedelere gönderilen yardımları kendi hesabına geçirdiği iddia edilen Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındığı öğrenilen Mustafa Kılıç hakkında yakalama kararı çıkardı.
Kılıç'ın depremzedeler için gönderilen paraları kendi hesabına geçirdiği yönelik iddialar sonrasında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Kaymakam Kılıç, tutuklandı.
Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın da müfettiş görevlendirdiği belirtildi.
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