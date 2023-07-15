Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı, bölgeye sevk edilen ekipler müdahaleye başladı.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Henüz neden çıktığı belli olmayan yangından çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahaleye başladı.

Yerleşim yerinden görünen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları Yangınlar
Son Güncelleme:
Kir kaplamış beyaz ayakkabıları temizlemek için en etkili yöntem! Mağazadan alınmış gibi oluyor.... Kir kaplamış beyaz ayakkabıları temizlemek için en etkili yöntem! Mağazadan alınmış gibi oluyor....
Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı! Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı!
Kendilerini ’avukat’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlar: ’Kaportacı’ ve ’tatlıcı’ çıktılar Kendilerini ’avukat’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlar: ’Kaportacı’ ve ’tatlıcı’ çıktılar
RTÜK Başkanı Şahin'e kötü haber: Mahkemeden 'ahlaki açıdan sorunlu' kararı Mahkemeden 'ahlaki açıdan sorunlu' kararı
ÇOK OKUNANLAR
Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar! Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar!
Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı, Ocak 2024'e dikkat çekti! Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı!
35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerine çıkacak: 'O saatlerde dışarı adım bile atmayın' 35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerine çıkacak: 'O saatlerde dışarı adım bile atmayın'
Cinsel zevki doruğa çıkaracak 5 erojen bölge Cinsel zevki doruğa çıkaracak 5 erojen bölge
Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı! Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı!