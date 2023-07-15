RTÜK Başkanı Şahin'e kötü haber: Mahkemeden 'ahlaki açıdan sorunlu' kararı

Üç yıl önce RTÜK üyesi olduğu dönemde dava açan medya ombudsmanı Faruk Bildirici, “Şahin’in diğer AKP ve MHP kontenjanından üyelerle işbirliği yaparak beni RTÜK’ten atmalarına neden olan itirazım da buydu. Hukuk ve etik dışı davranışına karşı çıkmamı hazmedememişti” dedi.

Bildirici, “Beni mağdur ettiler ama yargı yıllar sonra da olsa itirazımda haklı olduğumu ve Ebubekir Şahin’in ahlaki açıdan sorunlu davrandığını tescil etti” değerlendirmesinde bulundu. Bildirici, hukuk mücadelesine sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

DAVA NEDEN AÇILMIŞTI?

Faruk Bildirici, Ebubekir Şahin’in RTÜK Başkanlığı’nın yanısıra TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi ve Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda “hükümet temsilcisi” olarak atanması üzerine Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvurmuştu. Bildirici, 2019 yılındaki başvurusunda Şahin’in RTÜK Başkanı olarak TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu’nda görev almasının Kamu Görevlileri Etik İlkeleri’nin “dürüstlük ve tarafsızlık” ile “çıkar çatışmasından kaçınma” başlıklı maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Ancak eski TBMM Başkanı ve AKP’li Köksal Toptan Başkanlığı’ndaki Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Bildirici’nin istemini reddetmişti. Bunun üzerine Bildirici, Etik Kurul’un bu kararını yargıya götürmüş, Ebubekir Şahin de müdahil olarak davaya katılmıştı.

“ŞAHİN ETİK İLKELERİ İHLAL ETTİ”

Bildirici’nin Şahin hakkındaki Etik Kurul kararının iptali istemini değerlendiren Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararında RTÜK ile TÜRKSAT’ın görev alanlarının birbiriyle ilgili olduğu ancak RTÜK’ün Basın İlan Kurulu ile farklı alanlarda faaliyet gösterdiği ifade edildi. Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olsa bile Kamu Görevlileri Etik İlkeleri’nin “çıkar çatışmasından kaçınma” başlıklı maddesini ihlal ettiği kararına varıldı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu kararını iptal eden mahkeme kararının sonuç bölümünde “müdahilin 5 Kasım 2019 tarihinde TÜRKSAT A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olmasının ise etik ilkelere aykırılığı ortadan kaldıran bir durum olmadığı anlaşıldığından dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

BİLDİRİCİ’NİN AÇTIĞI İKİ DAVA DA SÜRÜYOR

Bildirici, Şahin’in üç ayrı görevde bulunmasının yasalara ve etik ilkelere aykırı olduğu itirazını ısrarla sürdürmesi üzerine Şahin, kuruldaki diğer AKP ve MHP kontenjanından üyelerle birlikte Bildirici’nin RTÜK üyeliğinden çıkarılması kararı aldırmıştı.

Ancak Bildirici’nin girişimleri sonucunda Şahin’in üç ayrı kurumdan gelir elde ettiği kamuoyuna yansıyıp tepkiler büyümüş; Şahin beş ay kadar süren TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Fakat kısa süre sonra Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı. Şahin, halen RTÜK Başkanlığı’nın yanısıra Halkbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul’da “hükümet temsilciliği” görevini sürdürüyor; buralardan da gelir elde ediyor.

Bildirici’nin RTÜK’ten atılmasına karşı açtığı dava halen Danıştay’da, Şahin’in hukuk ve etik dışı davranışıyla ilgili RTÜK kararına karşı açtığı dava da İdare Mahkemesi’nde sürüyor.