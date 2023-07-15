Kendilerini ’avukat’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlar: ’Kaportacı’ ve ’tatlıcı’ çıktılar

Amasya polisi, kendilerini ’avukat’ ve ’uzlaştırmacı’ olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 2’si tatlı ustası, 1’i kaportacı 4 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.

Kendilerini ’avukat’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlar: ’Kaportacı’ ve ’tatlıcı’ çıktılar

Amasya’da yaşayan T.Ç. kendisini ’avukat’ olarak tanıtan şahsın yönlendirmesiyle şüpheli şahısların hesabına 115 bin TL para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığından şüphelenen T.Ç., Amasya Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Yapılan araştırmalarda mağdurlara kendilerini ’uzlaştırmacı’ ve ’avukat’ olarak tanıtan şüphelilerin farklı isimler kullanarak müştekilere yaşı küçük kız ve erkek çocuklarıyla cinsel görüşme kayıtlarının olduğu, bu çocukların aileleri tarafından darp edildiği, bu çocukların aileleriyle kendilerini ’uzlaştırmacı avukat’ adı altında para talep ettikleri anlaşıldı. Soruşturma konusu olayla ilgili tespit edilen şüphelilerin çeşitli tarihler arasında 7 farklı ilde bulanan 9 şahsı toplamda 207 bin TL civarında dolandırdıkları belirlendi. 22 farklı ilde bulanan 46 mağdur şahsı dolandırma girişimleri ise Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önlendi. Amasya polisi, vatandaşların 121 bin TL civarında dolandırılmalarını engelledi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler kaportacı Yiğit Ali E., tatlı ustaları Ferdi E. ile Melik V. A. ve esnaf Onur K., Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Amasya’ya getirilerek sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Yiğit Ali E., Ferdi E. ile Onur K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Melik V. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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