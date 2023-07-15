Estetik için Almanya'dan Türkiye'ye geldi: Operasyonda kabusu yaşadı

Almanya’da yaşayan Aylin A., sağlık turizmi yaptığı anlaşılan Deniz G. ile temasa geçti. Deniz G., komisyon karşılığı hasta getirdiği Prof. Dr. Murat T. (60) ile Aylin A.’yı bir araya getirdi. Taraflar, sırt germe, göğüs dikleştirme ile liposuction (bölgesel yağ aldırma) konusunda mutabık kaldı. Aylin A. ödenecek 7 bin 500 Euro için Deniz G. ile anlaşmaya vardı. Operasyon 21 Mart 2022 günü Özel D. Hastanesi’nde yapıldı.

‘CİNSEL TACİZE MARUZ KALDI’ İDDİASI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; operasyondan sonra birkaç gün hastanede kalan Aylin A., bir dizi ağrı yaşamaya başladı. İddiaya göre, A. aile bireylerinin yardımı ile olduğu yerden doğrulabildi. Bir ara karnında kanama oluşan Aylin A., Dr. Murat T.’nin Nişantaşı’nda bulunan kliniğine gitti. Nisan 2022’de iki ayrı kez anılan kliniğe giden Aylin A., iddiaya göre sedyede yattığı esnada cinsel tacize maruz kaldı.

‘SIKMAK İÇİN ELİME BİR ŞEY VERİN’ DEYİNCE…

Aylin A., hem başarısız geçtiğini iddia ettiği operasyon hem uğradığını öne sürdüğü ‘cinsel tacize’ ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, cinsel taciz iddiasına ilişkin özetle şu ifadeler yer aldı: “Müvekkil 15 Nisan 2022’de kontrol için Dr. Murat T.’nin kliniğine gitti. Müvekkil, kontrol ve pansuman sırasında uyuşturulmadan işlem yapıldığı için kendisini çok kötü hissediyor ve doktora, ‘Elime sıkmak için bir şey verin. Acıya dayanamıyorum’ demiş. Doktor Murat T. de cinsel organını işaret ederek ‘Ne vereyim eline’ diyerek. Cinsel organını göstererek müvekkile cinsel tacizde bulunmuş.”

DOKTORA ‘BU YAPTIĞINIZ HOŞ DEĞİL’ TEPKİSİ

Dilekçenin devamında bir diğer ‘taciz’ olayının ise 25 Nisan günü yaşandığı öne sürülerek şöyle denildi: “Doktor Murat T. müvekkilin sol göğsünü dikerken, acıdan dayanamayan müvekkil de sağ tarafında bulunan Deniz hanımın elini sıkmış. Murat T. müvekkile bakarak, iniltileyerek, Almanca ‘evet daha derine gir’ demiş. Müvekkil de doktora dönerek ‘Bu yaptığınız hiç hoş değil' demiş. Bunun üzerine doktor, ‘Alman porno video kasetleri bunları öğretiyor; ben ne yapayım’ diyor. Odada bulunan Deniz Hanım ise gülerek; ‘Onlar VHS kaseti hocam, VHS kaseti…’”

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ELDEN ELE DOLAŞTI

Savcılık dilekçesinde, Aylin A.’nın, kendisini iyi hissetmediğini söylemesine rağmen zorla taburcu edildiği öne sürülerek, operasyon esnasında, fotoğraf ve videolarını ise izinsiz şekilde çekildiği öne sürüldü. Komisyon karşılığı hasta getiren Deniz G.’nin anılan görüntüleri reklam amaçlı kullandığı da öne sürüldü. Savcılık dilekçesinde, Aylin A.’nın sedyedeyken çıplak halde olduğu fotoğrafların da, Murat T., sekreteri ile, Deniz G. tarafından, WhatsApp üzerinden bu kişiler arasında paylaşıldığı kaydedildi.

SAVUNMASI ALINAN DOKTOR: TAMAMEN İFTİRA

Savcılık, yapılan başvuru üzerine Dr. Murat T. hakkında soruşturma izni talep etti. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, 6 Haziran’da verdiği kararla Dr. T. hakkında soruşturma izni vermedi. Kurul kararında suçlanan Murat T. ile Deniz G.’nin de ifadeleri yer aldı. Murat T. savunmasında “Ameliyat sorunsuz geçti. Hasta 5-6 gün sonra taburcu edildi. Yaralarında her hangi bir problem olmadı. Hastanın zorla taburcu edilmesi söz konusu değil” dedi. Dr. T., Aylin A.’nın cinsel taciz iddialarına ilişkin ise “Hastanın gerçekleştiğini söylediği bazı konuşma ve durumlar tamamen iftira” dedi. Deniz G. ise “Hastanın iddia ettiği şekilde pornografik bir konuşma kesinlikle olmadı” dedi.

Aylin A.’nın avukatı ise, Kurul kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Sağlık Bakanlığı’na karşı açılan davada, kararın kaldırılması talep edildi.