MİT’ten Suriye’de operasyon: Heysem Cuma öldürüldü

2020'de Afrin'de bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son Güncelleme:
MİT’ten Suriye’de operasyon: Heysem Cuma öldürüldü

PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, Fırat Kalkanı harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme aktarımından sorumlu olan Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma’nın bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratı alındı.

40 SİVİLİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Cuma, MİT tarafından 9 Temmuz’da Münbiç şehir merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Heysem Cuma’nın, Cerablus’ta 2019’da üçü motosiklet, ikisi otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ile 28 Nisan 2020’de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11’i çocuk, 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olduğu bildirildi. (AA)

Son Güncelleme:
İstanbul göçmenlere kapatıldı: 39 ilçede yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu İstanbul göçmenlere kapatıldı: 39 ilçede yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda yeni gelişme 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda yeni gelişme
Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü... Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü...
Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler. Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler.
ÇOK OKUNANLAR
Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar! Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar!
Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı, Ocak 2024'e dikkat çekti! Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı!
35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerine çıkacak: 'O saatlerde dışarı adım bile atmayın' 35 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerine çıkacak: 'O saatlerde dışarı adım bile atmayın'
Cinsel zevki doruğa çıkaracak 5 erojen bölge Cinsel zevki doruğa çıkaracak 5 erojen bölge
Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı! Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı!