İstanbul göçmenlere kapatıldı: 39 ilçede yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu

İstanbul'un her yerinde polis kaçak göçmenlerin peşinde. Caddelerde, ara sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde nerede bir kaçak göçmen bulunuyorsa gözaltına alınıyor. Üstlerinde ne kimlikleri ne de pasaportları var sadece isimleri ve buraya nereden geldikleri belli.

Kayıtları yapılan ve üstleri aranan kaçaklar daha sonra otobüslere alınarak geri gönderme merkezine götürülüyor.

105 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kanal D Haber'in haberine göre jandarma timlerinin takibe aldığı bir kamyondan kaçak göçmenler çıktı. Operasyonda 105 kaçak göçmen gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: 18 ORGANİZATÖR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından Muğla ve Kırklareli'nde insan tacirlerine yapılan operasyonu duyurdu. Bakan Yerlikaya o baskınlarda 18 organizatörün yakalandığını açıkladı.