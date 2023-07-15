Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda yeni gelişme
Zonguldak’ta, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 25 yaşındaki Uğur A., hapis cezasına çarptırıldı.
Zonguldak'ta 2022 yılında sanık Uğur A., 14 yaşındaki kız çocuğunu evine davet ederek iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.
Çocuğun teyzesi; kız çocuğunun cep telefonunda sanık ile olan mesajlaşmaları görüp savcılığa şikayette bulundu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay cezaya çarptırıldı. Sanık Uğur A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme:
Yaz günlerinin vazgeçilmezi kısır meğer böyle yapılırsa çok daha lezzetli oluyormuş... Denemelisiniz