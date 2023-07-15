Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda yeni gelişme

Zonguldak’ta, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 25 yaşındaki Uğur A., hapis cezasına çarptırıldı.

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Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda yeni gelişme

Zonguldak'ta 2022 yılında sanık Uğur A., 14 yaşındaki kız çocuğunu evine davet ederek iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun teyzesi; kız çocuğunun cep telefonunda sanık ile olan mesajlaşmaları görüp savcılığa şikayette bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanık, hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay cezaya çarptırıldı. Sanık Uğur A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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