Erdoğan imzaladı: Uludağ artık 'Milli Park' değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Uludağ Milli Parkı vasfının kaldırılmasına ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesine karar verildi.

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Erdoğan imzaladı: Uludağ artık 'Milli Park' değil

Şanlıurfa'daki "Taş Tepeler Projesi" kapsamında arkeolojik kazıların gerçekleştirilebilmesi amacıyla acele kamulaştırma ile Uludağ Milli Parkı vasfının kaldırılmasına ve bazı taşınmazların da Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi Ayanlar Mahallesi'ndeki Ayanlar Höyüğü Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yürütülmekte olan "Taş Tepeler Projesi" kapsamındaki kazı çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince alındı.

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞINA DEVREDİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Uludağ Milli Parkı sınırlarının Uludağ Alanı sınırları ile çakışan kısımlarının milli park vasfının kaldırılması ve bu alanda milli park iş ve işlemlerini yürütmek üzere ilgili idarelere tahsis edilmiş olan taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına devredilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararın, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

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