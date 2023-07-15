Kamyon, taksiyi biçti: Tatil dönüşü faciada sadece küçük kız kurtuldu

Sivas'ta taksi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Kamyon, taksiyi biçti: Tatil dönüşü faciada sadece küçük kız kurtuldu

Sivas'ta taksi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı taksi, Sivas-Erzincan kara yolu yan yolda E.G. idaresindeki 28 ACA 910 plakalı sebze yüklü kapalı kasa kamyon ile çarpıştı.

Kazada taksi şoförü ile araçta bulunanlardan Abdulkadir (45), Zeynep (37) ve Zeynep Bilge Ünsal (12) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

TATİLDEN EVLERİNE DÖNÜYORLARDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan ailenin Alanya'dan tatilden döndükleri ve Eğri Köprü Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için Sivas Otogarı'ndan araca bindikleri öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da kazanın olduğu yere gelerek bilgi aldı.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın sabaha karşı 5.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Şimşek, "Bir kamyonun ticari taksiye çarpması soncu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız da ağır yaralı durumda. Kazanın, görüntülere baktığımızda ticari taksinin ışık ihlali, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz. Yaralımız şu anda hastanede, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemiz Alanya'dan tatilden dönüyor. Sivas'ta ikamet eden bir ailemiz." ifadelerini kullandı.

AA

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