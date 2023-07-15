Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayata veda etti.

Oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

Oyuncu Tanju Tuncel 83 yaşında hayatını kaybetti.

Tuncel, 'Geniş Aile', 'Eyvah Eyvah 2', 'Eyvah Eyvah 3', Babamın Kemikleri gibi yapımlarda yer almıştı.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

Adana'da 1940 yılında doğan Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Tuncel, kendisi gibi oyuncu olan Necdet Yakın ile evlenip boşandı. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Tuncel, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda emekli oldu. Tuncel, emekli olduktan sonra da dizilerde oynamaya devam etti.

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