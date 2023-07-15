İletişim Başkanlığı açıkladı: Üniversite öğrencileri harç ücreti ödemeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üniversite harçlarının geri getirildiğine dair iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı açıkladı: Üniversite öğrencileri harç ücreti ödemeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan cumhurbaşkanı kararı, bugün Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Karar, 2012'de kaldırılan üniversite harçlarının yeniden uygulamaya konduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haberler üzerine Twitter hesabından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir" dendi. 

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